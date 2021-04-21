Fenerbahçe'de görevden ayrılan Erol Bulut’un tepki aldığı “Topu rakibe verme ve çok fazla orta yapma” konularında düzelme başladı. Takımın pas sayısı ve orta sayılarında ciddi bir isabet oranı yakalandı.

Abone ol

Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ligde 4 maçta 10 puan toplamayı başarırken, oyun anlayışında da önemli ilerleme kaydetti. Özellikle de eski teknik direktör Erol Bulut'un çok eleştirildiği 'topu rakibe verme ve orta yapma' konularında sarı-lacivertliler istatistiklere de yansıyan olumlu ilerlemeler gerçekleştirdi.

Ciddi yükseliş var

Sabah'ın haberine göre; görevden ayrılan Erol Bulut'un tepki aldığı "Topu rakibe verme ve çok fazla orta yapma" konularında düzelme başladı. Takımın pas sayısı yüzde 7, pas isabeti yüzde 4 arttı. Orta sayısında tam yüzde 7 azalma, orta isabetinde ise yüzde 6'lık artış var.

"Topun kıymetini bilin''

Bu düzelmede Emre Belözoğlu'nun her antrenman ve her maçta oyuncularına aynı telkinlerde bulunmasının da büyük payı var. Belözoğlu, oyuncularına sürekli "Topun kıymetini bilin. Kolay kaybetmeyelim" diyerek hem top kaybını azaltmayı hem de orta sayısını düşürmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli futbol adamının hedefi çok daha fazla pas ve pas isabeti, aynı zamanda orta isabeti yüzdesini artırmak.