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Bayern Münih, Leipzig ile puan farkını 10'a çıkardı

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen’i 2-0 yendi. Bayern Münih, Leipzig ile puan farkını 10'a çıkardı.

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Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 30. haftasında Allianz Arena’da Bayer Leverkusen’i konuk etti.

Bavyera ekibi; 7. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 13. dakikada Joshua Kimmich’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig Köln deplasmanından puansız döndü
Leipzig ise deplasmanda düşme hattında yer alan Köln’e 2-1 yenildi.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Köln’ün golleri 46. ve 60. dakikalarda Jonas Hector attı. Leipzig’in tek golü 59. Dakikada Amadou Hidara kaydetti.

Böylelikle Bayern Münih aldığı galibiyetle 71 puanla liderliğini sürdürdü ve 61 puanla ikinci sırada bulunan Leipzig ile puan farkını 10’a çıkardı.

Bayer Leverkusen 47 puanla 6. sırada kalırken, Köln 26 puanla 17. sırada yer alıyor.

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