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Bir üst klasman yardımcı hakemin Covid-19 testi pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasmanda yer alan bir hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 19.04.2021 Pazartesi günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."  

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