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Netflix'in abone artışı beklenti altında kaldı! Hisseleri yüzde 11 düştü

Netflix'in 2021 ilk çeyrekte abone sayısında sağladığı artış yatırımcıları tatmin etmedi ve Netflix hisseleri yüzde 11 düştü.

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Televizyon programları ve film üretiminin koronavirüs pandemisinin etkisiyle yavaşlamasına bağlı olarak yeni içerik sunmakta zorlanan Netflix, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3.98 milyon yeni abone kazanabildi. Analistler ilk çeyrekte 6.25 milyon yeni aboneye ulaşılmasını bekliyordu. Açıklanan verinin yatırımcıları tatmin etmemesi ardından şirketin hisseleri yüzde 11 değer kaybetti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Netflix, ilk çeyrek sonuçları ile birlikte yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte sadece 1 milyon yeni abone beklediğini de belirtti. Analistler ikinci çeyrekte 4.8 milyon abone kazanılacağını öngörüyordu.

Netflix'in ilk çeyrekte net 1.71 milyar dolar, hisse başına 3.75 dolar kar etti. Analistler ise hisse başına 2.97 dolar kâr bekliyorlardı.

İlk çeyrekte gelirler yüzde 24.2 artarak, 7.13 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 7.16 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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