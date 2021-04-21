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Selçuk Tepeli'yi 1 kez izlemiş! Fatih Portakal 'kabul ederse çıkarım' deyip ekrana dönüş şartını açıkladı

FOX TV'deki görevinden bir yıl önce ayrılan Fatih Portakal ekrana dönme koşullarını açıkladı.

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19 Haziran 2020'de Fox TV'deki görevinden ayrılan Fatih Portakal, gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalına konuk oldu. FOX TV'den ayrıldıktan sonra yaşamına İzmir'de devam eden Portakal, "Televizyonlara, tartışma programlarına katılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bir kere ben saçma sapan tartışma programlarına girmem. Benden daha bilgili insanlar çıksın, ben onlardan bir şeyler öğreneyim. Konuk ağırlamayı seviyorum, ama tartışma programına çıkıp kendimi komik duruma düşürmek istemiyorum." yanıtını verdi. 

Kendisinin yerine geçen Selçuk Tepeli'yi sadece bir kez izlediğini söyleyen Portakal, Tepeli'yi başarılı bulduğunu da dile getirdi. Hem televizyon yayıncılığını eleştiren hem de sosyal medyanın rahatlığına değinen Portakal, aynı zamanda ileride bir kurumda çalışıp çalışmayacağına dair akıllarda oluşacak soruyu da cevaplandırdı. 


"Kabul ederse çıkarım"
Ekrana geri dönüş için Portakal "Siz şimdi bana bir kurumda çalışıp çalışmayacağımı sorabilirsiniz. Ben kendi şartlarımla giderim. Eğer böyle bir şirket varsa, kendi şartlarımı koyarım, kabul ederse çıkarım." dedi. Ana haber bülteni bir daha sunmayacağını belirten Portakal, "Ana haber dönemini bitirdim ama karşılıklı sorgulamaya dair bir sohbet programı olabilir, ama benim şartlarımla." diye konuştu. 

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