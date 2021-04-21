Yeni kabine revizyonu sonrasında Ticaret Bakanlığına atanan isim Mehmet Muş oldu. Ruhsar Pekcan'ın yerine gelen yeni bakan Mehmet Muş'un hayatı merak konusu oldu. Ekonomist olan Mehmet Muş aslen 2015 yılında Meclis'e girdi. Aslen Trabzonlu olan Mehmet Muş 38 yaşında. Mehmet Muş'un eşi Ümmü Eymen Özyardımcı'dır, bir çocuğu vardır.

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Günlerdir konuşulan kabine revizyonu gerçekleşti. Ruhsar Pekcan'ın oturduğu Ticaret Bakanlığı koltuğuna yeni atanan isim Mehmet Muş oldu. Ticaret Bakanlığı yeni bakanı Mehmet Muş'un hayatı merak konusu oldu. Aslen Trabzon Sürmeneli olan Mehmet Muş 38 yaşında. 2012 yılında Ümmü Eymen Özyardımcı ile evlenen Mehmet Muş'un bir çocuğu var. Ekonomist olan Mehmet Muş, 2012 yılında Meclis'e girdi. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. İşte Mehmet Muş hakkında merak edilenler...

Mehmet Muş Ümmü Eymen Özyardımcı ile evlidir. Çiftin bir çocukları var.

Mehmet Muş kimdir: Mehmet Muş,1 Mayıs 1982 tarihinde Sürmene, Trabzon'da dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.