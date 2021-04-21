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Sınavlar ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3 Mayıs'ta yapılacak sınavlarla "Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. " dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde 3 Mayıs’ta yüz yüze yapılması planlanan sınavlara ilişkin bir açıklama yaptı. Sınavların ertelenme durumuna yönelik değerlendirme yapmaya devam ettiklerini aktaran Selçuk, “3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız” dedi. Selçuk, şöyle konuştu:

Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.

Öğrenci ve veliler sınavların ertelenmesini istiyor

Günlük vaka ve can kaybı sayısının rekor kırdığı son günlerde, sınav yapılmasının riskli olduğunu söyleyen öğrenci ve veliler MEB’e sınavların ertelenmesi çağrısında bulunmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 36 bin 613'e, toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi.

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