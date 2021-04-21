Son hali görüntülendi! Taksim'de yapımı devam eden caminin dev avizesi ile kapısının kasası takıldı
TAKSİM'de yapımı devam eden caminin 20 metre yüksekliğinde 12 metre çapındaki dev avizesi ile 7 metre yüksekliğindeki kapısının kasası takıldı. Camide ince işçiliğe geçildi.
Taksim'de yapılan ve Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan caminin inşaatında sona yaklaşıldı. Caminin 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi takıldı. Avizenin elektrik testleri yapıldı.
Caminin ana girişi için yapılan 7 metre yüksekliğinde, 3 metre enindeki çelik kapının kasası da takıldı. Kamyonla getirilen kasa, vinçle indirildikten sonra kalabalık bir ekip tarafından yerine monte edildi.
Öte yandan cami içine inşaat için kurulan iskeleler sökülüp, boyama işlemlerindeki ince işçiliğe geçildi. Namaz alanının ahşap duvar kaplamaları tamamlanırken, pencerelere ise korkuluklar takıldı.
Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan üzerinde "Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali" yazılı 6 hat levhası asıldı. Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayeti yazıldı.