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Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 36. haftası, kritik bir maça sahne oluyor. Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek. 

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Takımda 4 eksik
Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Martin Linnes'in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.

Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, karşılaşmayı kazanması halinde 65 puanla 3. basamakta bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 3'e düşürecek.

Büyük maçlarda tek galibiyet
Bu sezon üç büyük rakibi karşısında son maçına çıkacak Trabzonspor, oynadığı 5 karşılaşmada tek galibiyet alırken, 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş'a 3-1, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci yarıda Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe'ye ise sahasında 1-0 yenildi.

Bordo-mavililerde, Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takıma dönecek. Forvette ise sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın da bugün son çalışmanın ardından kadroya alınması bekleniyor.

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