Yerel seçimler için 51 'bütünşehir' geliyor! 'Bütünşehir' ne demek 30 büyükşehir ne olacak

AK Parti yerel yönetimler reform taslağını tamamladı. Yerel seçimler için 'bütünşehir' uygulaması getiriliyor. Bütünşehir uygulamasında neler olacak? Hangi şehirler bütünşehir olacak? 30 büyükşehir ne olacak? İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilat aşkanlarıyla yaptığı görüşmede hazırlıkları tamamlanma aşamasında olan yerel yönetimler reformu da konuşuldu. Köklü değişikliklerin öngörüldüğü son dakika düzenlemesinin içerisinde daha önce büyükşehirlerin sayısı artırılırken denenen "bütünşehir" uygulaması dikkat çekti.

Seçimler için 'BÜTÜNŞEHİR" uygulaması geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel yönetimler reform paketi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu ve yasalaşması halinde yerel seçimlerde vitrine çıkacak olan reform paketinin önemli bir bölümü de seçim bölgelendirme sisteminde 'BÜTÜNŞEHİR' uygulaması oldu.

30 büyükşehir + 51 bütünşehir

Toplantıda 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin bütünşehir olması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Türkiye'de bütünşehir uygulaması büyükşehirlerin sayısının artırıldığı son uygulamada denendi ve halen yürürlükte. Bu sistemde şehir merkez ilçeleri dışında kendisine uzak ilçeleriyle de bir bütün olarak değerlendiriliyor ve tüm ilçelerdeki vatandaşlar bu kabul ışığında oylarını kullanıyor.

Bütünşehir uygulaması neyi içeriyor?

AK Parti'nin hazırladığı ve dün geniş katılımlı genel değerlendirmesinin yapıldığı taslakta imar ve planlama, belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi, belediyelerin mali yapısı ve finansman, belediyelerin teşkilat ve personel yapısı, denetim ve şeffaflık, mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi başlıkları yer alıyor.

Reform taslağında başka neler var?

Yerel yönetimler reform paketi kapsamında belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca Belediyelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde de değişiklik yapılacak.

- Belediye İmar ve planlamaya ilişkin önemli değişiklikler.

- Belediyeler için mali yapı ve finansman düzenlemesi.

- Belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi.

- Belediyelerin teşkilat ve personel yapısında düzenleme, denetim ve şeffaflık, Mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi.