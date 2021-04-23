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Kütahya’da büyücülükle dolandırıcılık! 3 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA’da para karşılığı sözde büyü bozup, muska hazırlayarak insanların dini inanç ve duygularını istismar edip dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ruhsatsız tabancalar ile tütsü, mum, büyü kitapları ve muskalar ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ile Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.U., Y.E. ve B.B.’nin para karşılığı sözde büyük bozup, falcılık yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Tütsü, mum, büyü kitapları...

Savcılık talimatıyla bir süre izlenen şüpheliler, düzenlenen baskında evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık yapmakla suçlanan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 43 av tüfeği fişeği, 5 bıçak, 2 kurusıkı tabanca, büyü yapımında kullanılan tütsü, mum, büyü kitapları, muskalar, baharat ve otlar, oyuncak ayı, oyuncak bebek, nal, mürekkep gibi çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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