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23 Nisan'ın acı haberi! Şırnak'ta babası nehre atmıştı yürek yakan haber geldi

İhlas Haber Ajansı

ŞIRNAK'ta babası tarafından Dicle Nehri'ne atılan 4 yaşındaki çocuk 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Cizre’de 15 Nisan 2021’de, olaydan yaklaşık 10 gün önce eşinden boşanan Hugır Mübariz, akşam saatlerinde oğlu Kemal Mübariz ile Dicle kenarındaki parka geldi. Çocukla bir müddet parkta dolaşan Hugır Mübariz, 4 yaşındaki oğlunu nehre attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaşındaki çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman’a sevk edilirken, polisler tarafından yakalanan baba Hugır Mübariz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batman’da tedavi altına alınan Kemal Mübariz hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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