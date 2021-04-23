82 saatlik yasakta İstanbul'da buraya akın ettiler: 1 tane bile koronalı hastamız çıkmadı
İSTANBUL dışındaki tatil siteleri bu yıl vatandaşların Koronavirüs korkusu nedeniyle erken dolmaya başladı.
İstanbul Büyükçekmece’ye bağlı, Marmara Denizi kıyısında bulunan Kumburgaz Mahallesi’ndeki tatil sitelerindeki yoğunluk devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da dahil edilen 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul’da yaşayanlar yazlıklarına akın etti.
Bazı yazlıkçılar tüm kış ayını yazlığında geçirdiklerini söylerken bazıları ise virüs korkusu nedeniyle şehirdeki evlerine dönmeyi düşünmediğini belirtti.
Kent merkezinde virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu düşünen vatandaşlar yazlıklarında kendilerini daha güvende hissettiğini söylüyor.
Yazlıkta olan çocuklarsa 23 Nisan coşkusunu bahçelerine bayrak asarak yaşadı.