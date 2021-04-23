İstanbul Büyükçekmece’ye bağlı, Marmara Denizi kıyısında bulunan Kumburgaz Mahallesi’ndeki tatil sitelerindeki yoğunluk devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da dahil edilen 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul’da yaşayanlar yazlıklarına akın etti.