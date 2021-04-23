İSTANBUL Valiliği'nden, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" denildi.

Abone ol

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. İBB Başkanı İmamoğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tören organizasyonunun düzenli olmadığını savundu. Ekrem İmamoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın tören alanından erken ayrıldığını ileri sürerek buna tepki gösterdi.

''Zavallı''

İmamoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi; ''İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi burda... Beyoğlu Belediyesi ile çelenk koyma töreni yapıyorsun. İl Milli Eğitim müdürü... Paran yoksa Valilik'ten iste... Yoksa Büyükşehir'den iste.. Zavallı... Sabahın köründe yapıyorsun. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Bari 10.00'da yap. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyeti değil ki.. 23 Nisan'la ilgili bir kaç cümle etsene, Milli Egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili... Faaliyet raporu sundu bize gitti. Zavallılık yani. Zavallı. Çok üzücü yani.

''Hadsiz bir bayram''

Tamam kapanma var. Kapanalım. Şu bayramda şurada Valilik kontrol etmeliydi. Özenli düzenli yapmalıydı. Bu olmaz. Çelenk koyma kısmına bile katkı sunmuyorsun biz devreye girmek zorunda kalıyoruz. Siyasi partileri anons ediyoruz. Yani yok hükmünde. Çok acı. İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nü kınıyorum. Net. Kınıyorum, çok ağır kınıyorum hem de. Hadsiz bir bayram, çelenk koyma töreni yaptı. Çok hadsiz. İstanbul'a yakıştığını düşünmüyorum. İl Mİlli Eğitim Müdürü bunu ilk defa da yapmıyor. Aynı özensizlik geçen sene de vardı. Bu sene de var. Özensiz bir insan olduğunu düşünüyorum. Değerlerine sadık bir insan olduğunu düşünmüyorum.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki tören sonrası konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan bazı açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bugün saat 09.00'da Beyoğlu İlçemizdeki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. maddesiyle düzenlenmiş bulunan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' törenleri dahilinde çelenk töreni icra edilmiştir" denildi.

'Özensiz ve yakışıksız'

"İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur" bilgisi yer alan açıklamada, "Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.