DANİMARKA'da bir çiftlikteki hayvanlarda kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından alarma geçildi. Yetkililer binlerce kaz ve ördeğin itlaf edilmesine karar verdi.

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Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamada, Holstebro Belediye sınırlarındaki Vinderup köyünde bulunan bir çiftlikteki kaz ve ördeklerde H5N8 virüsüne rastlandı.

Çiftlikteki 10 bin ördek ve 9 bin kazın itlafına başlandığı öğrenildi.

Danimarka'da Kasım 2020'den bu yana 15'inci kez kuş gribine rastlandı. Geçen yıl mart ayında yaklaşık 65 bin hindi, son 5 ayda ise 100 binden fazla kümes hayvanı H5N8 virüsü nedeniyle itlaf edildi.