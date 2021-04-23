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Danimarka'da yeni salgın gerilimi! 19 bin kaz ve ördek itlaf edilecek

DANİMARKA'da bir çiftlikteki hayvanlarda kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından alarma geçildi. Yetkililer binlerce kaz ve ördeğin itlaf edilmesine karar verdi.

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Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamada, Holstebro Belediye sınırlarındaki Vinderup köyünde bulunan bir çiftlikteki kaz ve ördeklerde H5N8 virüsüne rastlandı.

Çiftlikteki 10 bin ördek ve 9 bin kazın itlafına başlandığı öğrenildi.

Danimarka'da Kasım 2020'den bu yana 15'inci kez kuş gribine rastlandı. Geçen yıl mart ayında yaklaşık 65 bin hindi, son 5 ayda ise 100 binden fazla kümes hayvanı H5N8 virüsü nedeniyle itlaf edildi.

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