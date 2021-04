Harun Tekin penaltılardaki sırrını anlattı: Hislerimi kullanıyorum

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin, ''Ben iyi konsantre olmaya çalışıyorum, hislerimi kullanıyorum ve son ana kadar bekliyorum. Onu biraz strese sokmaya çalışıyorum. Analiz ediyorum ve son ana kadar bekliyorum. Herhalde bazen şans da yanımda'' dedi.

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Harun Tekin, Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu. Sezonun değerlendirmesini yapan Harun, şampiyonluğa olan inancı, takımdaki birlik ve beraberliği de anlattı.

İlk olarak sezonu değerlendiren Harun, “Sezon uzun bir maraton. Bu sene özellikle daha fazla takım olmasıyla beraber güzel karşılaşmalar oldu, kötü giden zamanlar oldu ama her zaman ayağa kalkmasını bildik. Mücadelemize sonuna kadar devam ediyoruz. Son maç bana da bir şans geldi. Ne zaman kime şans geleceği belli olmuyor. Ben de katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum. Tabii ki her maç zor. Son maç da çok zorlu geçti. İyi bir takım vardı karşımızda ve zor durumda olan bir takım vardı. Geçen yılın şampiyonu sonuçta. Şu anda da düşme hattındalar ama bence iyi bir takım. Bundan sonra da her maç zor geçecek. Takım arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele ortaya koyduk. Hırsımızı, ne kadar istediğimizi sahada gösterdik. Bundan sonra da böyle gideceğini ümit ediyorum” dedi.

"Birlik beraberlik olmazsa başarı olmaz"

Takımdaki birlik ve beraberlikle ilgili Harun, “Birlik beraberlik olmazsa başarı olmaz. Biz bunu yakaladık. Özellikle son haftalarda daha fazla birlik beraberlik içerisindeyiz. Herkes gollerden sonra kucaklaşıyor, kötü giden anlardan sonra birbirini ayağa kaldırıyor. Sonuçta biz bir aileyiz. Hep beraber birlik olursak bu işi başaracağız. Bu anlamda iyi gidiyoruz, bundan sonra da böyle devam edecek” diye konuştu.

"Bütün maçları kazanıp inşallah şampiyon olacağız"

Sezonun kalan bölümüyle ilgili ise tecrübeli eldiven, “Son 6 maç kaldı. Rakibimizle aramızda 3 puan fark var. Biz ona pek bakmıyoruz, maç maç bakıyoruz. 2-3 günde bir maç oynayacağız. Bütün maçları kazanıp inşallah şampiyon olacağız. Biz buna inanıyoruz. Zaten inancımızı da sahada gösteriyoruz. Hep birlikteyiz. Güzel bir aile olduk. Buna bütün takım inanıyor, hocamız inanıyor, yönetimimiz inanıyor, Başkanımız inanıyor. Tüm mücadelemizi, inancımızı, ne kadar istediğimizi rakiplerimize göstereceğiz ve sonunda inşallah şampiyon biz olacağız” şeklinde konuştu.

"Beraber uyum içerisinde çalışıyoruz"

Takımdaki diğer kalecilerle olan iletişimiyle ilgili olarak da Harun, şunları söyledi: “Uzun yıllardan beri kaleciyim. Kaleciler arasında, kaleci antrenörleri arasında çok sıkıntılar olduğunu görmedim çünkü kaleciler birbirini çok iyi anlarlar. Beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Birbirimizi iyi anlıyoruz, iyi anlaşıyoruz. İyi çalışmalar yapıyoruz hocamızla beraber. Daha önce ben sakatlandım şimdi de Altay. İnşallah o da güçlü bir şekilde yanımıza dönecek. Zaten şu an yanımızda olmasa da hissettiriyor kendisini, sürekli konuşuyoruz. Birlik içerisindeyiz. Birlik olamazsak başarı da olmaz. Bunu başardığımızı düşünüyorum.”



''Bu sakatlık benim en ciddi sakatlığımdı''

Sakatlandığı dönemle ilgili konuşan Harun, “Bu sakatlık benim en ciddi sakatlığımdı. Bayağı ciddi bir sakatlık geçirdim. Herkes destek oldu; Başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız, hocalarımız Atlatması biraz zor sürdü. Yüzümde bayağı ciddi kırıklar oldu. Şu an atlattığımı düşünüyorum, kafam rahat. Kariyerimin en zor zamanlarından biriydi ama bu zor zamanları bana hiç kimse hissettirmedi. Hepsine çok teşekkür ediyorum; Başkanımıza, yönetimimize, taraftarlarımıza Hepsi destek oldu” dedi.



''Ben eminim o da güçlü bir şekilde aramıza dönecek''

Altay’la birbirlerine destek olduklarını ise Harun şu sözlerle aktardı: “Sağ olsun sakatlandığımda çok aradı. Oytun da bu şekilde, diğer kardeşlerim de Sürekli konuştuk. Şimdi ben onu sürekli arıyorum. Birbirimize böyle destek veriyoruz. Ben eminim o da güçlü bir şekilde aramıza dönecek.”

"Ufak da olsa emeğim var şu ana kadar"

Şampiyonluğa ilişkin görüşlerini ise başarılı file bekçisi şu sözlerle aktardı: “Tabii ki şampiyonluk başka bir duygu. Herkes söylüyor, ’Burada şampiyon olmak başka duygu’ diye. İnşallah ben de onu yaşamak istiyorum. Oynamayan oyuncu her zaman mutsuzdur, oynamak ister herkes. Herkes katkı koymak ister. Buradaki bütün oyuncular büyük oyuncular. Ufak da olsa emeğim var şu ana kadar. Ama bundan sonraki maçlarda da olursa, bu şampiyonlukta bir katkım olursa en mutlu insan ben olurum.”

"Penaltılarda hislerimi kullanıyorum"

2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci konumunda bulunan deneyimli kaleci, bu süreçte kalesine kullanılan 23 penaltıdan 10'unu kurtarmış olmasıyla ilgili olarak, “Rakibi analiz ediyoruz. Maçlardan önce bütün penaltıları izliyoruz. Sadece değil bütün pozisyonları izliyoruz ama özellikle penaltı olduğu zaman kim nereye vurur, kritik dakikalarda neler yaparlar Bunları analiz ediyoruz ama iş bununla da bitmiyor. Önemli olan hissiyat. Bazen ters köşeye de vurabiliyor. Genelde vuran oyuncunun avantajında. Ben iyi konsantre olmaya çalışıyorum, hislerimi kullanıyorum ve son ana kadar bekliyorum. Onu biraz strese sokmaya çalışıyorum. Analiz ediyorum ve son ana kadar bekliyorum. Herhalde bazen şans da yanımda. Şans diye bir şey var tabii ki ama her şeyin başı çalışmak. Bu konuda da şansını kendin doğurursun” değerlendirmesini yaptı.

"İyi bir aileyiz"

Medipol Başakşehir maçında kurtardığı penaltı sonrası takım arkadaşlarının kendisini tebrik etmesiyle ilgili de görüş belirten Harun Tekin, “Uzun süredir oynamıyordum, ciddi bir sakatlık geçirdim. Bu sezon benim için şanssız bir sezondu. Sağ olsun bütün takım arkadaşlarım, hocamız, yönetimimiz, Başkanımız destek oldu. Arkadaşlarımın bana koştuğunu görünce duygusal anlar yaşadım. Duygusal bir insanım, bazen böyle anlar yaşayabiliyoruz. Umarım yolun sonunda da gülen taraf biz oluruz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birbirimize iyi destek oluyoruz. İyi bir aileyiz” şeklinde konuştu.

"Tek düşüncemiz şampiyon olmak"

Başarılı file bekçisi şampiyonluğa olan inancını ise şu sözlerle dile getirdi:

“Uzun bir maratondu bu sezon. 6 maç var ve 3 günde 1 maç oynayacağız. Kısa dönemde çok maç oynayacağız. Kötü olduğumuz zamanlar da oldu, yenildiğimiz zamanlar da oldu ama hepimiz ayağa kalkmasını bildik, sonuna kadar mücadelemizi gösterdik. Rakipler de görüyor zaten hırsımızı ve bu şampiyonluğu ne kadar istediğimizi. Onlar da yavaş yavaş tökezlemeye başladı ama onlarla bitmiyor her şey, bizimle bitiyor. Biz zaten bunu kendi aramızda konuştuk. Maç maç bakacağız ve maçlarımızı alırsak şampiyon olacağız. Ligin sonu yaklaştıkça ve maçlar oynandıkça daha da kenetleniyorsunuz şampiyonluğa. Çok uzak değil. Maç maç bakıp tüm maçları kazanırsak zaten şampiyonluğa ulaşacağız. Tüm takımın buna kenetlendiğini görüyorum. Herkesin tek düşüncesi var; sezon sonu şampiyon olmak.”



''Sadece iyi günümde değil, kötü günümde de yanımdalar''

Medipol Başakşehir maçında yaptığı penaltı kurtarışının sosyal medya yansımalarını ise Harun Tekin, “Profesyonel bir futbolcu olarak böyle şeylere pek bakmak istemiyorum. Instagram hesabım var, onu kullanıyorum. Onun haricinde bir şey kullanmıyorum. Futbolculuk biraz anlık. Bir maç iyi olursunuz, övgüler gelir, bir maç kötü olursunuz farklı şeyler olur O yüzden fazla ilgilenmiyorum. Tabii ki destek mesajlarını görüyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız çok destek oldu ve inandılar bana. Tabii ki ailemden, arkadaşlarımdan çok fazla mesaj geldi. Onlara da teşekkür diyorum. Sadece iyi günümde değil, kötü günümde de yanımdalar. Çünkü kötü zamanı da yaşadım bu sene. Hepsine çok teşekkürler” şeklinde değerlendirdi.

"Ümit ediyorum bu hastalık bir an önce biter"

Zorlu geçen pandemi döneminde de değinen Harun, “Gerçekten zor. 1 yılı da geçti. Çocuklar için daha zor. Evdeler, okula gidemiyorlar, online dersler Zorlanıyorlar, biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara. Evde birlikte vakit geçiriyoruz. İnşallah iyi olacak. Ümit ediyorum bu hastalık bir an önce biter de çocuklarımızla rahat rahat dışarı çıkar gezeriz” dedi.

"Taraftarlarımız son maça kadar desteklesin"

Son olarak taraftarlarımıza çağrıda bulunan Harun Tekin, “Taraftarlarımız bu sene özellikle bize inandılar, desteklerini her zaman hissediyoruz. Yanımızda olamasalar da bunu hissediyoruz. Kötü gittiğimiz zamanlar oldu, yere düştüğümüz zamanlar oldu, ayağa kalkmasını bildik. Bunu taraftarımızın, camiamızın desteğiyle yaptık. 6 maç kaldı. Kısa bir maraton var. İnançlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Son maça kadar desteklerini göstersinler biz sonuna kadar savaşacağız” diyerek sözlerini noktaladı.