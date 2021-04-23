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Türkiye, Pakistan ve Afganistan'dan ortak bildiri! Taliban'a uzlaşmaya bağlı kal çağrısı

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye, Pakistan ve Afganistan'ın yayınladığı ortak bildiride, Taliban'a kapsayıcı ve müzakere edilmiş uzlaşıya bağlılık çağrısında bulunuldu.

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Türkiye, Pakistan ve Afganistan yayınladığı ortak bildiride, Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı düzenlenmesi için Türkiye, Katar ve BM'nin gösterdiği çaba takdir edildi. Bildiride, Taliban'a kapsayıcı ve müzakere edilmiş uzlaşıya bağlılık çağrısında bulunuldu.

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar açıklamasında, "Afganistan, barış sürecine kendini adamış durumda. Tüm paydaşları içeren bir toplantı yapma arzumuz bakidir" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Afganistan ve Pakistan'ın Türkiye için kardeş ülkeler, halklarının da kardeş halklar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu ülkelerle tarihten gelen güçlü bağlarının bulunduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, bugünkü üçlü toplantıda, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisiyle hakların refahı için üçlü iş birliği imkanlarını görüşme fırsatı bulduklarını aktararak, özellikle Afganistan barış sürecinin ele alındığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "(Afganistan barış süreci) Bundan sonraki süreçte barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz de elbette güçlü şekilde sürecek." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen fakat ramazan sonrasına ertelenen Afganistan konferansıyla ilgili üçlü düzeyde görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, terörizmle mücadele, düzensiz göç, ulaşım yollarının güçlendirilmesi ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konularının da ele alındığı belirtti.

Çavuşoğlu, "Terörle mücadele konusunda, özellikle FETÖ ile mücadelede bize verdikleri güçlü destek için hem Afganistan hem de Pakistan'a çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, ulaşım ve enerji hatlarını güçlendirerek, İpek Yolu'nu tekrar canlandırdıklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, görüşmelerde, düzensiz göç konusunu da ele aldıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda da birlikte adımlar atacağız. Pakistan'la iş birliğimiz somut sonuçlar vermeye başladı. Afganistan'la da benzer bir çalışmayı yapıyoruz. Her iki kardeş ülkeye bu alandaki iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Özellikle Türkiye'ye düzensiz göçmen olarak gelen Afgan ve Pakistanlı kardeşlerimiz sağ salim şekilde ülkelerine geri döndürülmesi için bu iş birliğimizi devam ettirmek istiyoruz."

Bugünkü üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından ilerleyen süreçte üçlü liderler düzeyindeki zirveyi de gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu süreçleri canlandıracaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "İki kardeş ülkeyle her alanda iş birliğimiz ve çalışmalarımız devam edecek. Bugünkü toplantımız da bunu teyit eden bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

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