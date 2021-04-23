Mercan Erzincan kimdir kaç yaşında? Mercan Erzincan biyografisi

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden biri olan Mercan Erzincan eşi Erdal Erzincan ile birlikte Kuzey'in Oğlu programına konuk olacak. Peki kimdir Mercan Erzincan kaç yaşında ve aslen nereli? Aslen Sivaslı olan Mercan Erzincan 45 yaşında ve bir çocuk annesi.

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Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden biri olan Erdal Erzincan bu akşam Star'daki Kuzey'in oğlu programına konuk olacak. Türküleri ile ön planda olan, özel hayatını gizli yaşayan isimleden olan Mercan Erzincan aslen Sivas Divriği doğumlu ve 45 yaşında.

Mercan Erzincan kimdir: 1976 doğumlu sanatçı Mercan Erzincan kendisi gibi sanatçı olan Erdal Erzincan'ın eşidir. Bu evliliğinden 1 çocuğu vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümü ile başladığı eğitim hayatını Temel Bilimler Bölümü mezuniyeti ile tamamlamıştır. Haliç Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. İlk albümünü 1988 senesinde Alican AĞıt ile tamamlamış ardından Düşlerim Yol Alır, Mihman ve Seyir isimli albümleri müzik piyasasına sunmuştur.

2002 senesinde Radyo Barış, 2003 yılında Cem Radyo, 2007 yılında ise Düzgün Tv ekranlarında Türk Halk Müziği programları hazırlamış ve sunmuştur.

2009'da Yunanistan Girit adasında Labyrinth Musical Workshop'da Türk Halk Müziği Repertuar hocası olarak katılmıştır. 1994 yılında başladığı Bağlama ve Türk Halk Müziği repertuarı eğitmenliğini Erdal Erzincan Müzik Merkezinde ve 2010 yılından itibaren aktif olarak halen Nazım Hikmet Akademisinde sürdürmektedir.

Ayrıca Kırk Yamalı Bohça isimli Kadın Müzisyenler grubunda 3 sene kadar yer almış yurtdışı ve yurtiçi bir çok konsere katılan Mercan Erzincan aslen Sivas Divriği İlçesi'ndendir.