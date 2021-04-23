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Hatay'da öfkeli adam dehşet saçtı kavganın sebebi şok etti: 2 ölü 3 yaralı

HATAY'da bir kişi yüksek sesle sohbet eden komşularını önce uyardığı daha sonrada tüfekle onlara ateş edip 4 kişiyi yaralayıp bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği öne sürüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay Payas Kürtül mahallesinde meyana geldi. İddiaya göre balıkçılık yapan Hamza Eroğlu (57) evinde bulunduğu sırada yan taraftaki bir iş yerinde bulunanların yüksek sesle konuşmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağı inerek sohbet edenlere evinde uyumaya çalıştığını yüksek sesle konuşmamaları uyarısında bulundu. 

Çıkan uyarı tartışmaya daha sonrada kavgaya dönüşünce, Eroğlu tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. 1'i kadın, 1'i polis memur ile 4 kişi yaralayan zanlı daha sonra tüfekle intihar eti. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Tartışma nedeniyle kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 1’i kadın, 4 kişi çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak adlı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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