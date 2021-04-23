BIST 1.345
DOLAR 8,38
EURO 10,12
ALTIN 482,13
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Skandal patlak verdi! 61 yaşındaki adam oğlunun nişanlısıyla birlikte olup bir de...

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Mackenzie Yocum, nişanlısının 61 yaşındaki evli babasından çocuk dünyaya getirdi.

Abone ol

ABD'li bir baba ile oğlunun nişanlısıyla ilişki yaşadığı ve bir çocuk sahibi oldukları ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk sahibi 61 yaşındaki baba Jeff Scholl ile 25 yaşındaki Mackenzie Yocum ABD basınına mutluluk pozları verdi. Illinois kentinde yaşayan Mackenzie Yocum, nişanlısıyla yaşadığı sorunlar döneminde nişanlısının babası olan 61 yaşındaki Jeff Scholl'un kendisiyle ilgilendiğini ve bu sırada yakınlaştıklarını ifade etti.

Yocum, nişanlısının babası ile ilişkiye başladıklarını, ilişkilerini 6 ay kadar gizli tuttuklarını kaydederek, “Pişman olduğum tek şey dürüst olmamak ve önceki ilişkilerimiz bitmeden Jeff ile bir ilişki kurmak” dedi. Çiftin şu anda Wyatt adında bir kızları bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Danimarka'da yeni salgın gerilimi! 19 bin kaz ve ördek itlaf edilecek
23 Nisan'ın acı haberi! Şırnak'ta babası nehre atmıştı yürek yakan haber geldi
20 emekli general Macron'u uyardı iç savaş çıkar
Güneşin nefes kesen detayları! Binlerce fotoğraf üst üstte yerleştirildi
Erdal Erzincan kimdir aslen nereli Erdal Erzincan saz evi nerede?
Mesut Özil'den Down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem: Kripto para düzenlemeleri yolda
Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri üslerine döndü
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı cip satışa çıkartıldı
Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar