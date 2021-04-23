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ABD'de son durum! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 570 bin 357'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 952 artarak 570 bin 357'ye çıktı. Ülkede aşılama hız kesmeden devam ediyor.

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Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 67 bin 539 artarak 31 milyon 931 bin 27'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 952 artarak 570 bin 357 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 727 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 867 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 191 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 61 bin 309 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 830 ve Texas'ta 49 bin 818 olarak kaydedildi.

89 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 135 milyondan fazla kişiye ilk doz, 89 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 16 milyon 263 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 167 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 383 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 214 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

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