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Beyoğlu'nda silah sesleri! 'Kucağımda çocuk var' deyip silahını çekti

BEYOĞLU'nda bir kişi, çocuğuyla sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. 'Kucağımda çocuk var' diye bağıran şahıs, kendisi de silah çekince ortalık karıştı. 2 kişi oldukları öğrenilen silahlı saldırganlar, çocuklu kişiden karşılık alınca kaçtı. Bölgede 13 boş kovan bulunmasına rağmen şans eseri kimse yaralanmadı.

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Olay, saat 15.45 sıralarında yaşandı. Tarlabaşı Bulvarı Mis Sokakta, kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen kişiye 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi.

Bu sırada saldırıya uğrayan kişi, "Kucağımda çocuk var" diye bağırdı. Daha sonra 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen polis ekipleri, adı öğrenilemeyen baba ve oğlunu polis merkezine götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis sokakta 13 adet boş kovan buldu.

Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

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