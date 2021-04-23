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MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın maketi hediye edildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın maketi hediye edildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı koronavirüs salgını önlemlerine uygun şekilde üst kurul delegeleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve özel davetlilerin katılımıyla Ankara Kapalı Spor Salonu’nda 18 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleştirilmişti.

MHP Lideri’nin kurultay esnasında yaptığı konuşmayla tarihe not düştüğü anların maketi, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız tarafından MHP Lideri Bahçeli’ye takdim edildi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız maketin sunumunun yapıldığı anları sosyal medya hesabından “13. Olağan Büyük Kurultayımızın maketini Sayın Genel Başkanımıza takdim ettik. Kıymetli Genel Başkanımızdan çalışmalarımızdan ötürü tebrik ve takdirlerini almak bizi gururlandırdığı gibi bundan sonraki çalışmalarımız için de güç verdi. Rabbimiz başımızdan eksik eylemesin” notuyla paylaştı.

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