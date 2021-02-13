Altın için flaş 'öküz yılı' uyarısı! Teknik uzman Şatıroğlu tarih verdi en düşük seviye gelebilir

Hafta başında bir miktar toparlayan altın yeniden çakıldı. Piyasaların son durumunu değerlendiren teknik analist Tunç Şatıroğlu, altın için 'öküz yılı' uyarısı yaptı. Şatıroğlu, En az bir hatta iki hafta altından fazla bir yükseliş beklememek lazım. Ons altındaki zayıflıkla gram altın da 404'e inebilir." dedi. Şatıroğlu'nun beklentisi gerçekleşirse altında en düşük seviye görülmüş olacak...

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yeniden yere kapaklandı. Hafta başında yakaladığı ivmeyi kaybeden altın fiyatları aniden düştü. Altının onsu 1813 dolara geriledi. Gram altın ise 410 Türk Lirası'na geldi. Altındaki düşüş haliyle gümüş fiyatlarına da yansıdı. Altın ve gümüşteki bu düşüşün nedenelerini sıralayan Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu'ndan yatırımcıya dikkat çeken uyarılar geldi. 'Altında en az bir hatta iki hafta yükseliş beklemeyin' diyen Şatıroğlu, piyasalar için 'öküz yılı' uyarısı yaptı.

Altın fiyatları son günlerin en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 410 liraya düştü. Çeyrek altın ise 677 lira seviyesinde yer alıyor. Altında yaşanan düşüş gümüşe de sıçradı gümüşteki düşüş sınırlı kalırken gümüşün gram fiyatı 6 lira 9 kuruşa geriledi.

Altında 'öküz yılı' uyarısı

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ederken teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın ve gümüşteki son durumu değerlendirdi.

Şatıroğlu, şunları dile getirdi;

" Çin Öküz yılı başladı. Dün bu yüzden borsalar ve altın tarafında satışlar gelebileceğini satışlar gelebileceğini söylemiştim. Maalesef dün akşam ABD'de altına satışlar geldi. Bu sabah da Asya piyasasında satışlar devam ediyor. ABD Senatosu da başkanlıktan azil davasıyla meşgul.Çin tatili resmi olarak bir hafta ama kutlamalar iki hafta sürüyor. Senato'nun teşvik onayı vermesi de iki hafta gecikecek gibi görünüyor. En az bir hatta iki hafta altından fazla bir yükseliş beklememek lazım.

'Gram altın 404'e inebilir'

Tekrar 1800'e ( dolar) doğru düşüp oradan destek bulmasını beklerim. TCMB'nin rezervlerini arttırmaya başlayabileceğini düşünüyordum. Ancak gelen açıklamalar ve veriler TCMB'nin biraz daha bekleyeceğini gösteriyor. Bu durumda dolar TL'deki tepki yükselişi de gecikiyor. Yani ons altındaki zayıflıkla gram altın da 404'e inebilir. "

Gümüş fiyatları çakıldı

Gümüş fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Geçtiğimiz hafta 7 lirayı gören gram gümüş neredeyse 1 liralık düşüşle 6 lira 9kuruş seviyesine geldi. Gümüşün ons fiyatı ise 26,900 dolar sınırında ilerliyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüş altına göre daha güçlü ancak altındaki satışlar gümüşü de yeniden 25,76 (dolar) desteğine çekebilir." ifadelerini kullandı.