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Diego Costa'nın yeni adresi belli oluyor

Geçen ay La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa, Brezilya'ya dönüyor.

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Sky Sports'ta yer alan habere göre; Brezilya asıllı 32 yaşındaki santrfor, Palmeiras ile anlaştı. Diego Costa'nın, küçüklüğünden beri taraftarı olduğu memleketi Sao Paulo'nun takımı Palmeiras ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Ara transfer döneminde bazı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden de teklif aldığı vurgulanan Diego Costa'nın, Palmeiras'tan yıllık 2.6 milyon Sterlin kazanacağı ifade edildi.

Avrupa kariyerine 2006'da Portekiz'de Braga'da başlayan Diego Costa; İspanya'da Atletico Madrid, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano; İngiltere'de Chelsea'de oynamıştı.

Brezilya asıllı futbolcu, 24 kez de İspanya Milli Takımı'nın formasını giymişti.

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