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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Şubat Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 129 bin 630 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, can kaybı 27 bin 284 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Şubat 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 129 bin 630 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 667 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 97 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e çıktı.

Toplam test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.7, yatak doluluk oranı yüzde 47.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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