Elazığ Karakoçan Belediyesinde HDP'li üye resmi evrakı yasa dışı çoğaltınca ortalık karıştı

ELAZIĞ Karakoçan Belediyesinin HDP'li Bütçe Denetleme Komisyonu Üyesi Ahmet Elgin tarafından resmi mühürlü belgeler zorla alınıp çoğaltılınca ortalık karıştı. Diğer grup üyeleri ile HDP'li üye arasında gerginlik yaşandı.

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ELAZIĞ Karakoçan Belediyesinin HDP'li Bütçe Denetleme Komisyonu Üyesi Ahmet Elgin, belediyenin resmi evrakının olduğu dosyayı bina dışına çıkarıp fotokopiyle çoğalttıktan sonra getirip komisyon üyelerine fırlattı. Elinde evrak fotokopileriyle belediye dışına çıkmak isteyen Elgin'e AK Partili komisyon üyeleri Ömer Sarıkaya ve Abdullah Kocabey merdivenlerde engel olmak istedi. İki taraf arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan arbedede HDP'li Elgin yere düştü. Bir süre sonra ayağa kalkan Elgin, üyelerle tartışmaya devam etti. HDP Karakoçan İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından Elgin'in fiziki saldırıya uğradığı iddia edilerek olayın kınandığı ifade edildi.

Karakoçan Belediyesince yapılan açıklamada da partilerin meclisteki dağılımlarına göre AK Parti grubundan iki, HDP grubundan da bir üyenin seçilerek komisyonda görevlerine başladığı belirtilerek, "Denetim Komisyonu görevine başladığı ilk toplantısında çalışma şartlarının görüşüldüğü iki karar almış olup çalışmalarına bu kararlar ışığında başlatılmıştır. Denetim Komisyonunun aldığı 2021-2.nolu kararının 3'üncü maddesinde belediye başkanlığımızın denetime esas her türlü evrakı belirtilen alanda her türlü incelemeye açık (not alma, ayrıntılı inceleme, uzman kişilerden faydalanma gibi) ancak siyasi herhangi bir propagandaya imkan verilmemesi amacıyla ve ayrıca yasalara aykırılığından resmi mühürlü belgelerinin fotokopi, mobil cihazlar ile fotoğraf çekilmesi gibi her türlü çoğaltılmaya izin verilmemiştir" denildi.