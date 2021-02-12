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Adana'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kozan ilçesine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ES 749 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak tarlaya düştü.

Araçta bulunan Cemali Altınsoy kaza yerinde hayatını kaybetti, Fatih Tatıl ve Erkut Sedefoğlu yaralandı. 

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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