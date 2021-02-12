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Rekor ikramiye kazandı! Süper Loto talihlisi çekini teslim aldı

Süper Loto’dan 42 milyon 286 bin 938 TL’lik rekor ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı.

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7 Şubat Pazar günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde 18, 26, 38, 53, 57, 59 sayılarına isabet eden kuponuyla rekor ikramiye kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; banka müdürü ve Sisal Şans Marmara Bölgesi Kıdemli Bölge Müdürü Bülent Bilirgen teslim etti.

Talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Marmara Bölgesi Kıdemli Bölge Müdürü Bülent Bilirgen, şu sözleri kullandı: Sisal Şans ailesi olarak bugüne kadar verilmiş en büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz."

"Kısa süre önce Süper Loto’da bir kişiye 36 milyon 555 bin 353 TL kazandırmıştık. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşmak istiyoruz."

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