Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun yerine o mu geliyor? Mete Gündoğan aday mı

SAADET Partisi'nde kriz tırmanıyor. Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu değiştirmek için düğmeye bastı. Karamollaoğlu'nun yerine Mete Gündoğan'ın getirileceği konuşuluyor. Gündoğan, 'adaylık talebim yok' dedi ardından da yeşil ışık yaktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesinin ardından Saadet Partisi'ndeki kriz su yüzüne çıktı. Asiltürk, Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye karşı tavırları nedeniyle Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu değiştirmek için düğmeye bastı.

Dünürler 'cumhur ittifakı' için kapıştı

Karamollaoğlu bunun üzerine "Bakanlık da verseler Cumhur İttifakı'na katılmam" diyerek resti çekti. Birbirleriyle dünür de olan Karamollaoğlu ve Asiltürk arasındaki bu ihtilafın kongreye yol açıp açmayacağı belirsiz. Ancak Asiltürk'ün olağanüstü kongreyi toplamak için harekete geçtiği ve Karamollaoğlu'nun yerine isim aradığı ifade ediliyor.

'Mete Gündoğan aday olacak...'

Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın danışmanlarından Mete Gündoğan'ın olası bir kongrede Genel Başkan adayı olacağı iddia edildi. İktisat profesörü olan Gündoğan'ın adı 2008'de de genel başkanlık için geçiyordu. Ancak o kongrede Numan Kurtulmuş tek aday olarak gösterilmişti.

'Adaylık talebim yok ama...'

Mete Gündoğan, herhangi bir adaylık talebinin olmadığını ve tartışmaların kendisi dışında yaşandığını söyledi. Gündoğan, "Partinin bu tartışmaları aşabilecek bir birikimi var. Kendi potansiyeliyle bu süreci aşacaktır. Oğuzhan Bey de Temel Bey de büyük tecrübelere sahip siyasetçiler ve söylediklerini ciddiye almamız gerekiyor. Tartışmalar partinin yetkili kurumlarınca nihayete erdirilebilir" dedi.