Ekrem İmamoğlu Kartal Cemevi’nde Hızır Orucu'nu açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi Vakfı’nda açtı.Abone ol
Hızır Orucu açma duasına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ve Kartallı vatandaşlar katıldı.
Gerçekleştirilen Hızır Lokması dağıtımı öncesi; İmamoğlu ile Başkan Yüksel, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı ziyaret etti.
Belediye Başkanları İmamoğlu ve Yüksel, okunan dualarla birlikte oruçlarını açarak, cemevindeki vatandaşlara hızır lokması dağıttı.