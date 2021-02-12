Danıştay tartışılan TOGO Kuleleri'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni haklı buldu

Eski CHP milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO kuleleriyle ilgili Danıştay 6. Dairesi, kararını verdi.

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20 bin metrekarelik inşaat alanına 120 bin metrekarelik inşaat yapılan projede, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulması istendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu. Mahkeme, Togo Kuleleri’yle ilgili kararını verdi, biz haklı çıktık" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de yaptığı açıklamada, "Danıştay'ın kararı sonrası kaçak binalara uygulanan kanuni prosedür için harekete geçilecek. Gizli emsallerle 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaat kanuna uygun hale getirilecek. ABB, bu süreçte de sadece hukukun verdiği kararları uygulayacak" dedi.