Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati değişti

TFF, Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saatini 19.00'dan 16.00'ya çekti.Abone ol
Hafta sonuna doğru Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle maçların ertelenmesi gündeme gelirken, TFF'den flaş bir hamle geldi.
TFF, 15 Şubat Pazartesi günü saat 19:00'da oynanması beklenen Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saatini 19.00'dan 16.00'ya çekti.
TFF, 14 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig maçının başlama saatini 16.00 olarak değiştirdiğini açıkladı.