BIST 1.537
DOLAR 7,01
EURO 8,49
ALTIN 410,56
HABER /  YEREL

İstanbul'da sadece ısınmak istemişti! Alevler içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da ısınmak için ateş yakmak isteyen bir kişi iddiaya göre tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı. Alevler içinde kalan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, Kaynarca Mahallesi Çayönü sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, ateş yakarak ısınmak isteyen bir kişi tiner kullanınca bir anda parlama oldu. Olay sonrasında elbiseleri tutuşan kişinin, çığlık seslerini duyan çevredeki esnaf yardımına koştu. Talihsiz vatandaş durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kişiyi söndürerek sağlık ekiplerine teslim etti. Yanan talihsiz adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın görgü tanıklarından Şevki Kubat, "Ben iş terimin balkonunda çay içiyordum. Moladaydım. Bura da bir parlama olduğunu gördüm. Hemen iş yerinin yangın tüpünü alıp koştum. Ben yukarında inerken alev almıştı üstünü başını çıkartıyordu. O ara da ben de müdahale ederek itfaiye be ambulansa haber verdim” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Monolit yine ortaya çıktı Şanlıurfa'da gören telefona sarıldı! Vatandaşlar şaştı kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Giresun'dan acı haber! Baba ve iki oğlu yaklaşık bir ay içerisinde koronavirüs nedeniyle öldü
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Ak Partili Mahir Ünal: 12 Şubat ile 15 Temmuz kardeştir
Galatasaray'dan İrfan Can bombası! Terim'in transfer listesinde
Ahmet Ağaoğlu: Çok para verdim, canım yandı ama gözüm arkada değil
Fransız lider Marine Le Pen’den İslam’a karşı küstah saldırı: Yasaklamak istiyorum
Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soruya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uzay hedeflerini küçümseyenlere sert tepki
Gaziantep'te sipariş beklerken ölüm yakaladı! Otobüs durağa daldı 9 kişi yaralandı
CHP'li Şahin Mengü'den 'dostlarımla iktidara geleceğim' söylemine tepki
Yorumlar