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Fransız lider Marine Le Pen’den İslam’a karşı küstah saldırı: Yasaklamak istiyorum

Fransa’da geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaşması nedeniyle terör propagandası suçlamasıyla hakim karşısına çıkan aşırı sağcı parti lideri Marine Le Pen, şimdi de başka bir skandala imza attı.

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Fransa'da Müslümanlara karşı düşmanca tavırlarıyla bilinen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz ocak ayında Fransa'da kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısıyla gündeme gelen ve İslamiyet'e karşı takındığı düşmanca tutumu gözler önüne sermekten çekinmeyen Le Pen, son olarak katıldığı bir televizyon programında İslam'a savaş açtığını ilan etti.

İslamiyet'e yönelik ağzına aldığı hadsiz ifadeleri kamuoyuna karşı dile getirmekten çekinmeyen Le Pen, yaptığı küstahça konuşmayı kişisel Twittter hesabından paylaştı.

'İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum'
France 2 kanalında yayınlanan "Vous avez la parole" programına katılan Le Pen, "İslam'ın tüm çeşitlerine, pratiğine, yayılışına savaş açıyorum. İslam'ı tüm yönleriyle yasaklamak istiyorum. Devletin tüm imkanları seferber edilerek saldırılmalı ve yok edilmeli." ifadelerini kullandı.

Müslümanları açıkça hedef gösterdi
İslamiyet'e karşı kullandığı haddini aşan ifadelerle, tüm dünyaya faşist yüzünü gösteren Le Pen'in konuşması büyük yankı uyandırdı. Müslümanları açıkça hedef göstererek adeta savaş çığırtkanlığı yapan faşist Fransız liderin yaptığı konuşma,geniş çevrelerce eleştiri yağmuruna tutuldu.

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