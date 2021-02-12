Monolit yine ortaya çıktı Şanlıurfa'da gören telefona sarıldı! Vatandaşlar şaştı kaldı
ŞANLIURFA'da geçtiğimiz günlerde dikilen ve ortadan kaybolan monolitin gizemi çözülürken yeni bir monolit ortaya çıktı.
Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat cuma günü bulunan ve 9 Şubat'ta kaldırılan monolit, tüm dünyanın ilgisini çekti. Günlerce vatandaşların ne amaçla kimler tarafından yerleştirildiğine yönelik senaryolar ürettiği monolitin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; 'Türkiye Milli Uzay' programında yaptığı konuşmasında programın tanıtımı için yerleştirildiği ortaya çıktı.
Dünyada da merak uyandıran monolitin gizeminin ortaya çıkmasının ardından bu kez Şanlıurfa kent merkezindeki Karaköprü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Parkı'nda yeni monolit ortaya çıktı.
Üzerinde Göktürk alfabesiyle ‘Hedef 2023’ ve ‘Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazılı 3 metre yüksekliğinde metal blok yerleştirildi.
Monolit benzeri yapıyı görenler cep telefonuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.