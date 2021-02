Galatasaray'dan İrfan Can bombası! Terim'in transfer listesinde

Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın radarına düştü. Başarılı kurtarışlarla dikkat çeken genç kalecinin transferi için düğmeye basıldı.

Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat bu sezon sergilediği performansla otoritelerin beğenisini kazandı. Yeni Asır'ın haberine göre; Ümit Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 22 yaşındaki eldiven Süper Lig devinin radarına takıldı.

Terim listesine ekledi

Takımına gelecek vaat eden genç yıldızları kazandırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can'ı da listesine ekledi.

As kaleciyi performansıyla yedek bıraktı

Göztepe'ye sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ikinci kaleci olarak transfer edilen ancak performansıyla as kaleci olarak düşünülen Macar eldiven Megyeri'yi yedek bırakan İrfan Can ile ilgili Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi.

Bir süredir izletiyor

Bir süredir ekibine İrfan Can'ı izleten Terim'in yönetime gelecek yaz transfer döneminde 22 yaşındaki başarılı eldivenin alınması için rapor vereceği öğrenildi.

Süper Lig'de 21 maçta forma giydi

Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giyen 5 karşılaşmada kalesini gole kapadı.