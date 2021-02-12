Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi: 3 yıl boyunca gitmeyecek

2020 yılı adeta depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Peki neden buralarda depremler meydana geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaşanan depremler ve olası büyük İstanbul depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İzmir'de art arda depremler meydana gelmeye devam ederken Kastamonu da bu sabah 4.5 şiddetinde bir depremle sallandı. Öte yandan olası büyük İstanbul depremi de konuşulmaya devam ediyor. Uzmanlar sürekli riskten söz ediyor fakat büyük deprem için tarih vermiyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, CNN Türk'te bu yaşanan depremler ve beklenen büyük İstanbul depremi için çok önemli açıklamalar yaptı.

Ercan şunları kaydetti:

Depremler neden arttı aslında... Bir açıklama yapmıştım. 2020, 2021, 2022 hatta 2023 yılları deprem yılları olacak diye. Yerin altında yalpalanma oluştu. Bununla birlikte kutupların yeri 5 km değişirken 20 km. değişmeye başladı. Şuanda yer yuvarlağında olağanüstü değişiklikler var. Biz bunu gözle göremiyoruz. Sivas ve Kayseri deprem açısından güvenli yerlerdir. Orada korkuttu. Sonra Konya'da oluştu. Türkiye deprem korkusu yaşadı. Bir tarafta korona. Diğer tarafta deprem...

Marmara'nın gergin olmadığını söylüyorum. 1999'daki olan Gölcük depreminde 132 atom bombası gücünde bir gerginlik boşaldı ve Marmara'nın gerginliğinin çoğunu boşalttı ardından Düzce depremi oldu bu bölge rahatladı.

"2035'ten sonra zilleri çalmak gerekir"

Eğer uyarı yapmak gerekirse 2035'ten sonra zilleri çalmak gerekiyor. En riskli yıllar 2045'ten sonra başlar ancak algoritma şunu gösterdi ki; depremin gecikme olasılığı da var. Depremler İstanbul'da olduktan sonra 3 yıl gitmeyecek, sürekli büyük artçılar göreceğiz.