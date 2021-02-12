Vatan Partisi'nden 10 kişi daha istifa etti

Çoğunluğu 68'liler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan 10 kişi, yaptıkları bir açıklama ile Vatan Partisi’nden istifa ettiklerini kamuoyunu duyurdular.

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Cumhur İttifakı’na dışarıdan destek veren Vatan Partisi’nde istifa dalgası sürüyor. Parti kurucularından Mehmet Bedri Gültekin’in istifasının ardından 108 Vatan Partisi üyesi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

10 kişi daha istifa etti

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; bu kez de çoğunluğu 68'liler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan 10 kişi, yaptıkları bir açıklama ile Vatan Partisi’nden istifa ettiklerini kamuoyunu duyurdular.

''Geri dönülmez bir noktaya gelinmiştir''

“Vatan Partisi'nden neden istifa ediyoruz?” başlıklı açıklamada istifa gerekçeleri şöyle açıklandı: “50 yıllık Aydınlık hareketi ve Vatan Partisi, geçtiğimiz beş yıldır yaşanan ve giderek ideolojik bir karaktere bürünen derin siyasal ve örgütsel sorunlar nedeniyle bir yol ayrımına gelmiştir. Yol ayrımını belirleyen temel etken; Genel Başkan ve Genel Merkez yönetiminin, Parti'nin devrimci ideolojik ve siyasal hattından uzaklaşması, Türk Devriminin (MDD) stratejik programından, onun ilke ve değerlerinden kopmasıdır. Böylece, Türk Devrimine ideolojik ve stratejik olarak düşman bir mafyatik-tarikatçı-İhvancı gücün eklentisi, uzantısı haline gelmiş; onun günlük siyaset ve taktiklerinin edilgen bir izleyicisi konumuna savrulmuştur. Bütün eleştiri ve uyarılara rağmen, girilen bu yolda ısrar edilerek geri dönülmez bir noktaya gelinmiştir”



Aydınlık gazetesinin günlük satışının 1500’lere düştüğünün vurgulandığı açıklamada , “Parti'nin devrimci program ve stratejisi, AK Parti yandaşı günlük, konjönktürel siyaset ve taktiklere kurban edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İstifa açıklaması “Bizler Vatan Partisi üyeliğinden istifa ederek, Türk devrimine ve Atatürkçü yurtsever devrimcilere verilecek zararların, enerji kaybının ve vicdanlardaki kirlenmenin bir nebze olsun azaltılmasına, Türk Devriminin dinamiklerine umut ve moral verebilecek yeni ufukların açılmasına hizmet etmiş olacağımıza inanıyoruz” şeklinde sona erdi.

İstifa edenler şöyle:

Mehmet Ulusoy / Teori dergisi E. Yazı Kurulu Sekreteri ve yazarı, 68'liler Birliği Vakfı E. Y. Kurulu üyesi.

Cemil Altaylı / İstanbul, Ressam.

Prof Dr. M. Can Akyolcu / İstanbul, 68'liler Birliği Vakfı E. Yönetim K. üyesi.

Hasan Toprak / Kağıthane E. İlçe Başk. ve Kurultay delegesi.

Fikret Babuş / 68'liler Birliği Vakfı E. Yönetim K. ve Mersin ADD E. Yönetim K. üyesi.

Hüseyin Yalçın / Çanakkale. 68'liler Birliği Vakfı E. Yönetim K. üyesi.

Fuat Ispalarlı / Haber-Sen (KESK) E. Yüneti K. üyesi.

Recai Altuntaş / İstanbul E. İl Sekreteri.

Bahri Karakuş / Şişli.

Şükran Değrmenci / Balıkesir-Edremit.