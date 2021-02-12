BIST 1.539
DOLAR 7,04
EURO 8,52
ALTIN 410,63
HABER /  YEREL

Sultangazi'de fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı; Sokakta birbirlerine girdiler

Demirören Haber Ajansı

SULTANGAZİ'de, 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi arasındaki tekmeli tokatlı kavga çıktı.

Abone ol

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bazı bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Polisi arayarak ihbarda bulunan bina sakinleri ile daireden çıkan 1'i kadın 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırarak bina sakinlerini uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi, daire sahibi ve şikayetçi tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
70 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı, nasıl alınır kısa yolu
Okullar açılacak mı? Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan mutant virüs için kritik açıklamalar
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'li Özkoç'un 'dostlarımız' çıkışına ilişkin değerlendirme
İzmir'de hortumların dahası gelecek! Prof. Dr. İhsan Çiçek böyle uyardı
Sultanbeyli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yeri denetimleri devam ediyor
Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
POMEM ön sağlık kontrol yerleri sorgulama ekranı -2021 açıldı
Huawei CEO’su Ren Zhengfei: 5G sırlarımızı herkesle paylaşacağız
Yorumlar