İzmir'de hortumların dahası gelecek! Prof. Dr. İhsan Çiçek böyle uyardı

İZMİR'de meydana gelen hortumu değerlendiren Prof. Dr. İhsan Çiçek, söz konusu afetin deniz suyu sıcaklığı ile ilişkili olduğunu söyledi. Prof. Çiçek, 'Deniz suyu sıcaklığındaki artış arttıkça bu olayları daha da göreceğiz' dedi.

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İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlayan Prof. Dr. İhsan Çiçek şu bilgileri paylaştı:

"Tropikal hortumlar olarak niteleyebiliriz. Ülkemizdeki hortumlar bunlardan farklı. Büyüklük ve oluşum mekanizmaları farklı. Onlar 500 km çaplı, 1 hafta süren hortumlar. Bizimkiler ise karaya gelip yavaşlayan 15-20 dakikalık hortumlardır.

Bir şey var ki Türkiye’deki hortumlar da deniz kıyılarında sıklığı ve şiddeti artıyor. Bunu da elbette tamamen iklim değişikliğine bağlamamak gerekiyor. Özellikle deniz suyu sıcaklığının oldukça yüksek olduğunun ifadesi. Çeşme’de 17-18 derece deniz suyu sıcaklığı. Atmosferdeki kararsızlık koşulları da buna yol açıyor.

İzmir civarında bir soğuk cephe var. Önünde de yağış hattı var. Atmosferin alt ve üst katı arasındaki sıcaklık farkının büyük olması, yükselici hava hareketleri ile birlikte bu olay meydana geliyor. Deniz suyu sıcaklığındaki artış arttıkça bu olayları daha da göreceğiz.

"Denizdeki su buharının artmasına bağlı olarak bunlar gelişiyor. Bu sıcaklı nemli su buharının yükselmesiyle birlikte dönüş yaratıyor ve hortumlar ortaya geliyor. Bunu besleyen de kararsızlık koşulları.

"Hortumları sahil kesimlerinde mi göreceğiz?" sorusuna yönelik Çiçek, "Evet. Bunlar kıyı kesimlerinde özellikle Akdeniz-Ege kıyılarında daha sık görülüyor. Karadeniz’de deniz sıcaklığı düşük olduğu için daha az görülüyor. Deniz suyu sıcaklığı kriter burada. Burada bir enerji var. Enerji atmosferin alt ve üstü arasında kararsızlığı ortaya çıkıyor. Bunun muhakkak zeytinyağı gibi üste çıkması gerekiyor. Bunun gıdası su buharıdır." diyerek cevap verdi.

Hortum olduğunda ne yapılmalı?

Prof. Çiçek, 'Hortum olduğunda ne yapmalıyız?' sorusuna karşılık "Camı penceresi olmayan bir yere geçmelisiniz. Banyoya örneğin. Oraya gidip orada beklemelisiniz. Dışarı çıkmamalısınız. Yerden kaldırdığı pek çok parça var. Kapalı bir yere geçilmeli, camı, penceresi olmayan bir yerde hacminizi küçültüp beklemeniz gerekiyor." sözlerini söyledi.

(Hortum sırasında ne yapmalıyız?) O anda yere yatmak avantajlı. Yüksekliği kurtarmamız gerekiyor. Atmosferde dönen parçalardan etkilenmemek için..."

Tunç Soyer: Çatılar büyük ölçüde uçmuş vaziyette

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yaşanan hortum felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Soyer, "20 saniyede her şey yaşanmış. Gördüğümüz tablo üzücü. Çatılar büyük ölçüde uçmuş vaziyette. Araçları yerden kaldırıp yere çarpmış. Uzak Doğu’daki felaketler olarak bilirdik. İklim felaketleri, doğa felaketleri bize de o kadar uzak değilmiş" dedi.







Meteoroloji'den açıklama: Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı. Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.

İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.