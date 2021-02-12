Jerusalem Post yazdı: Türkiye ve İsrail uzlaşma için 'can atıyor' iddiası

İSRAİL basını, Türkiye ve İsrail'in uzlaşma için "Can attığını" yazdı...

Abone ol

Jerusalem Post Gazetesi’ndeki bir makalede, 'Türk yetkililer, bir zamanlar yakın olan İsrail ve Türkiye ilişkilerini yeniden başlatmak için can atıyor.' iddiası ortaya atıldı.

Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü (JISS) ve Tel Aviv Üniversitesi'ndeki Moşe Dayan ve Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi'nden (MDC) Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Kohen Yanarocak ise, bunları söylemek için erken olabileceğini belirtti.

Şalom’un aktardıklarına göre, Yanarocak Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada, her iki taraftan gelen yapıcı sinyallere rağmen, önümüzdeki ay yapılacak İsrail seçimlerinin sonuçlanmasına kadar önemli adımlar atılmayacağını ve İsrail'deki liderlik değişikliğinin bağların ısınmasını hızlandırabileceğini belirtti. Yanarocak, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu koltuğunu koruyamazsa, o zaman Türkiye gözünde İsrail ile bir normalleşme başlatmak çok daha kolay olacaktır" dedi.

İsrail ve Türkiye'ye çok şey kazandıracak

Türkiye, İsrail ile ABD himayesinde imzalanan dört Arap ülke arasında geçen yılki normalleşme anlaşmalarının değerlendirmesini yaptı. Yanarocak, bu anlaşmaların İsrail'in bölgesel izolasyonundan kurtulmasına yardımcı olduğunu ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi için müzakerelerde üstünlük sağladığını ifade etti.

Connecticut'taki Bridgeport Üniversitesi'nde Ortadoğu siyaseti uzmanı olan Hasan Awwad, The Media Line'a diplomatik bağların yeniden kurulmasının İsrail ve Türkiye’ye çok şey kazandıracağını belirtti.

Awwad, geçtiğimiz hafta, bir İsrail yolcu uçağının, 10 yıllık bir aradan sonra İstanbul Havalimanı'na inmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir çözülmenin sürdüğünün işareti olarak görülebiliceğini belirtti. Ayrıca ilişkilerin yeniden başlamasının iki ülkenin savunma sanayileri üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini iddia etti.