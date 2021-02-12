MHRS aşı randevusu alma nasıl olur? Aşı randevusu alma ekranı

Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarının 2. dozu uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre bugünden itibaren aşılama programı kapsamında 75 yaş ve üzerindeki kişiler aşılanacak. Peki aşı randevusu nasıl alınır, aşı sırası kimlerde?

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Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarının 3,5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye ulaştı ve ikinci doz aşılama başladı. MHRS üzerinden randevu alabilmek için ilk önce üye olmak gerekiyor. Devlet hastanelerinde muayene olabilmek için internet üzerinden ya da telefon aracılığı ile randevu alınabiliyor. Haberimizde yer alan linkten MHRS randevu alma ekranına erişebilirsiniz. Ayrıca MHRS randevu alma ekranına e-Devlet üzerinden erişmek de mümkün. İşte MHRS randevu alma ekranı...

Hangi gruplara, ne zaman aşı yapılacak?

1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.

1. Aşama'nın C grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler, yaş aralığına göre sıralanacak. 85 yaş üstü kişilerden başlayan sıralama, beşer yaş arayla genişleyecek ve son olarak 65-69 yaş arasındaki bireylerle 1. Aşama sona erecek.

2. AŞAMA: 2. Aşama'da öncelikli sektörler ile 50-64 yaş aralığında bireylerin aşılanmasına başlanacak.

Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.

3. AŞAMA: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.

4. AŞAMA: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak.

Adım adım aşı randevusu: Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Nasıl aşı olurum?" rehberine göre, Covid-19 aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Burada "Covid-19 Aşı Durumu" menüsüne tıklandığında, aşı öncelik durumu görülebiliyor.

Mobil uygulama kullanmayan veya internete sahip olmayan kişilerin kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de aşı öncelik durumu sorgulanabiliyor. Aralarında boşluk bırakarak, "AŞI", T.C. Kimlik Numarası ve kişinin kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor.



Öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması gerekiyor.

MHRS ile hem aile hekiminden, hem de kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşı randevusu alınabiliyor.

Randevu bilgileri kısa mesaj (SMS) ile kişinin cep telefonuna gönderiliyor.

Sağlık Bakanlığı, aşı uygulama noktalarında kalabalık oluşmaması için, randevu saatinden 15 dakika önce gidilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor ve maske kullanımına dikkat etmek konusunda uyarıyor.

Aşının ikinci dozu için randevu, aşıyı uygulayan sağlık biriminden ya da yine MHRS üzerinden alınabiliyor.



Aşı uygulama rehberi

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı "aşı uygulama rehberi" yayımladı ve aşı uygulamasının bazı detaylarını paylaştı.

Rehberde yer alan bilgiler şöyle:

*Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.

*İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.

*38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.