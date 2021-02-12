İstanbu'da genç çift çocuklarını ablaya bırakıp birlikte intihar etti! Yoksulluk iddiası

İSTANBUL Zeytinburnu'nda 25’li yaşlarda karı koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti. Genç çiftin çocuğunun bir buçuk yaşında olduğu öğrenildi. Genç çiftin cenazeleri memleketleri Batman’a yola çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda oturan Elvan Demir, dün akşam saatlerinde ablasına uğrayarak, eşi Enver Demir'in rahatsız olduğunu, bu nedenle hastaneye gideceklerini söyleyerek 1,5 yaşındaki kızını emanet etti. Ablası gecenin ilerleyen saatlerine rağmen kız kardeşinden haber alamadı.

Telefonla da Elvan Demir'e ulaşamayan ablası, ağlamaya başlayan çocuğu da yanına alarak kardeşinin evine gitti. Ancak kapı açılmadı. Çocuğu komşulara bırakarak arayışını sürdüren aile, nihayetinde ev sahibinden aldıkları anahtarla eve girdiklerinde karı-kocayı ölmüş halde buldu.

Yapılan ilk incelemelerde intihar ettikleri sonucuna varılan genç karı-koca toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a uğurlandı.