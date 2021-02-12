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Yaşar İpek kimdir aslen nereli kaç yaşında? Yaşar İpek sevgilisi kimdir?

Şarkıcı Seren Serengil ile evliliği olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Yaşar İpek yeni şarkısı ile yeniden müzik piyasasına giriş yaptı. Özel hayatı ile de merak edilen Yaşar İpek aslen nereli, kaç yaşında ve sevgilisi var mı soruları ise gündemde. İşte aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek hakkında merak edilenler....

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Seren Serengil ile 1 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Yaşar İpek, yepyeni şarkısı ile yeniden müzik piyasasına döndü ve adından söz ettiremeye başladı. 41 yaşında olan Yaşar İpek aslen Diyarbakırlı ve bir dönem magazin yorumcusu olan Eylem İpek'in ağabeyi. Peki Yaşar İpek'in sevgilisi var mı? İşte Yaşar İpek şarkıları....

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya ilk adımını atmıştır. Ailesi ile birlikte İstanbul'a göçmüşlerdir. Ardından, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol almıştır.

Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden sanatçı, ordu evinde de şarkı söylemeye devam etmiştir.

2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürmüştür.

Yaşar İpek evliliği: Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da dünya evine girmiştir. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikilinin son olarak da kavga esnasında ses kayıtları ortaya çıkmıştır. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 yılının ağustos ayında boşanma kararı almışlardır.

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