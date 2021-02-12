Merih Demiral için dudak uçuklatan teklif! İngilizler ifşa etti

İngiliz basını, Liverpool'un Merih Demiral için Juventus'a 57 milyon Euro teklifi ettiğini yazdı. Ancak İtalyanlar, geleceği düşünerek bu transfere onay vermedi.

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İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya Kupası'nda Inter ile oynanan yarı final rövanş maçına damga vurmuştu. Juventus, 2-1'in avantajıyla çıktığı maçta Inter ile 0-0 berabere kalarak adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu. İtalyan basını, kusursuza yakın bir performans sergileyen 22 yaşındaki savunmacıya 7.5 puan vererek maçın en iyi oyuncusu seçmişti.

"Adeta savunmaya duvar ördü''

La Gazzetta dello Sport, 90 dakika sahada kalan Merih için "Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makineye dönüştü" İfadelerini kullanmıştı.

57 milyon Euro'luk teklifi reddetti

İngiliz basını ise bugün paylaştığı haberde Juventus'un transfer döneminde Merih Demiral için Liverpool'dan gelen 57 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini yazdı.

Cazip teklif geri çevrildi

Haberde "Genellikle yedek kulübesinde olan bir futbolcuya gelen bu teklif Juventus için oldukça cazipti. Ancak kulübün geleceğini de göz önünde bulundurarak onu takımda tutma kararı aldılar" ifadeleri kullanıldı.