Bölgede sıcak gelişme! Hindistan ve Çin anlaştı

Savaşın eşiğine gelen Çin ve Hindistan arasında sıcak bir gelişme yaşandı. Hindistan askerlerin karşılıklı olarak tartışmalı Ladakh bölgesinden çekileceğini açıkladı. Çin de çekilme kararını doğruladı.

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Hindistan tarafından yapılan açıklamada, haziran ayındaki şiddetli çatışmalarla başlayan gerilimi hafifletmek için Himalaya sınırının Ladakh bölgesinde karşılıklı geri çekilme konusunda Çin ile anlaşmaya varldığı ifade edildi.

Bölgede yaşanan gerilimin ardından başlatılan askeri görüşmelere ilişkin Çin Savunma Bakanlığı da, tartışmalı bölgede mevcut durumun çözümüne ve tansiyonu yatıştırmaya yönelik askeri düzeyde gerçekleşen 9. tur görüşmelerinde her iki tarafın da olumlu, pratik ve yapıcı olduğu, ve toplantının karşılıklı güven ve anlayışı daha da artırdığı konusunda anlaştığını duyurdu.

Bu kapsamda, taraflar, cephe birliklerinin pozisyonlarından daha erken bir tarihte çekilmesi ve sınır ihtilaflarını istikrara kavuşturmaya devam etmek konusunda anlaştı.

Mutabık olunan bu geri çekilme hamlesinin, haziran ayından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı girişim olduğu ifade ediliyor.

Hindistan Savunma Bakanı: Hiçbir şekilde taviz vermedik

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, "Her iki tarafın askerlerinin konuşlandırılmasının aşamalı ve koordine bir şekilde gerçekleştirileceğini öngörüyoruz" dedi.

Parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada Singh, "Geçen yılki çatışmaların başlamasından önceki duruma geri döneceğiz. Hiçbir şekilde taviz vermediğimizi bilmenizi istiyorum" açıklamasında bulundu.

Sınırdaki bağlantının kesilmesi uygulamasının dün başladığını belirten Bakan nisan ayından bu yana inşa edilen yapıların kaldırılması ve Galwan'daki gölün kuzey tarafında askeri faaliyetlerin geçici olarak durdurulması da dahil olmak üzere 'karşılıklı adımlar' atılması gerektiğini söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian ise dün yaptığı kısa açıklamada, her iki taraftan ön cephe birliklerinin sözü edilen sınır noktasından 10 Şubat'ta senkronize ve planlı bir şekilde ayrılmaya başladığını söyledi.

2016 yılına kadar Hindistan Kuzey Komutanlığı'na başkanlık eden emekli Korgeneral D.S. Hooda da "Ayrılma süreci iki taraf için de iyi bir başlangıç" ifadesini kullandı.

Hindistan ve Çin, 3500 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. Ladakh'ın diğer noktalarında, Tibet'i Çin'e bağlayan stratejik bir koridor olan Aksai Chin ve daha doğudaki Naku La geçidi de dahil olmak üzere anlaşmazlıklar devam ediyor.

Ne olmuştu?

1962 yılındaki sınır bölgesinde gerçekleşen ve Çin'in galip ayrıldığı savaştan sonra sürüncemede kalan Tibet'e bağlı Ladakh bölgesinde çatışmalar 2020 yılının haziran ayında yeniden patlak vermişti. Çıkan çatışmalar sonucunda 20 Hindistanlı asker hayatını kaybetmişti. Çin yönetimi ise kaç kişinin öldüğünü açıklamamıştı. Hindistan medyasına göre Çin tarafında hayatını kaybeden asker sayısının 43 olduğu belirtilmişti.

Haziran ayından itibaren artan gerilim zaman zaman şiddetlenmiş ve ölümcül çatışmalara neden olmuştu. İki taraf arasındaki son çatışma 25 Ocak'ta gerçekleşmiş, yaralıların olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

İki tarafın, bu tarihten itibaren 'sınırı ihlal etme' iddiasıyla birbirini suçladığı biliniyor.