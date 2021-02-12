Çankırı'da Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'dan kötü haber

ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesi Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ve eşi, koronavirüse yakalandı.

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Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un sağlık çalışanı olan eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kayamkam Uzun, kendisinde de belirtilerin görülmesi üzerine koronovirüs testi yaptırdı. Uzun'un test sonucu da pozitif çıktı. Uzun ve eşinin tedavisinin evde sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.