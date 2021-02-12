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Bursa'da 'bahçeye gidiyorum' deyip kayıplara karıştı! Bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 'bahçeye gidiyorum' deyip kaybolan engelli genç 6 saat sonra ormanda bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'nde, bedensel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Aykut Erçalış, öğlen saat 12.00 sıralarında "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Evin çevresinde ve Erçalış'ın gidebileceği yerleri arayan yakınları engelli genci bulamayınca jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma ekibi sevk edildi. Mahalle içerisinde araştırma yapan ekipler, Erçalış'ın gidebileceği güzergahı belirleyerek arama bölgesini genişletti. Erçalış'tan 6 saat sonra haber alan ekipler akşam 18.00 sıralarında evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda engelli gencin kamp yapan bir grup öğretmen tarafından bulunduğunu tespit etti. Ormanlık alandan jandarma aracıyla mahalleye getirilen Erçalış, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Erçalış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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