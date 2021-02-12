Katil kocayı yalanlayan fotoğraf! Semra Aysal’ın çektiği fotoğraf delil oldu

Tatile gittiği Fethiye'de Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan eşi tarafından aşağıya atılarak öldürüldüğü ortaya çıkan 7 aylık hamile Semra Aysal'ın katil zanlısı Hakan Aysal’ın yalanını ortaya çıkaran delil niteliğindeki fotoğraf ortaya çıktı.

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Semra Aysal'ın ölümünden dakikalar önce eşi Hakan Aysal'ı çektiği fotoğrafta turuncu renkli çanta birlikte oturdukları kayanın hemen dibinde görülüyor. Oysa ki Hakan Aysal ifadesinde, "Kayalıklarda otururken Semra fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Telefon, yaklaşık iki metre uzaklıktaki çalıların orada duran çantalarımızdaydı. Çantaları almak için gittim. Geriye döndüğümde Semra yoktu" demişti. Semra Aysal'ın yakınları bu fotoğraf karesini delil olarak mahkemeye sundu.

İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal (32), 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal (38) ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nin üstündeki kayalıklardan, 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmişti. Ancak Hakan Aysal'ın hamile eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıklardan aşağıya atarak öldürdüğü ortaya çıktı. Sanık Hakan Aysal'ın Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Hakan Aysal, olaydan 2.5 yıl sonra 21 Kasım 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hakan Aysal cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ile taraf avukatları da hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Hakan Aysal, eşinin düşerek hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Çanta 2 metre uzaklıkta değil, yanlarında!

Katil koca Hakan Aysal'ın yalanını ortaya çıkaran delil niteliğindeki fotoğraf ortaya çıktı. Semra Aysal'ın ölümünden dakikalar önce eşi Hakan Aysal'ı çektiği fotoğrafta turuncu renkli çanta birlikte oturdukları kayanın hemen dibinde görülüyor. Oysa ki Hakan Aysal ifadesinde, "Kayalıklarda otururken Semra fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Telefon, yaklaşık iki metre uzaklıktaki çalıların orada duran çantalarımızdaydı. Çantaları almak için gittim. Geriye döndüğümde Semra yoktu" demişti. Fotoğraf karesinde çantanın 2 metre uzaklıkta olmadığı görülüyor. Semra Aysal'ın yakınları bu fotoğraf karesini delil olarak mahkemeye sundu.